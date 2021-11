Paris (AFP). L'Oréal acquiert l'américain IT Cosmetics pour 1,2 milliard de dollars

Racheté auprès de ses fondateurs, Jamie Kern Lima et Paulo Lima, et de TSG Consumer Partners, IT Cosmetics a réalisé au cours des 12 derniers mois un chiffre d'affaires de 182 millions de dollars, en croissance de 56%, a précisé L'Oréal dans un communiqué.

Les produits d'IT Cosmetics, qui mêlent soin et maquillage, sont distribués via des chaînes de télé-achat, des boutiques spécialisées et le site internet de la marque.

"IT Cosmetics complètera parfaitement le portefeuille de marques de L'Oréal Luxe. La marque répond à la demande croissante de maquillage et de soin hybride pour la peau", a commenté Nicolas Hieronimus, vice-président directeur général des divisions sélectives de L'Oréal, cité dans le communiqué.

"La finalisation de l'acquisition est soumise à l'obtention des accords des autorités réglementaires", ajoute le groupe.