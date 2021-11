Notre BD coup de cœur à Rouen : Rotterdam "Un récit de voyage" (épisode 1/4)

Premier épisode de notre série sur les coups de coeur BD, Rotterdam. Derrière le scénario et les dessins de Rotterdam, un séjour à fleur d'eau se cache le Rouennais Emmanuel Lemaire. Le pitch : Emmanuel quitte Rouen pour Rotterdam afin d'y retrouver sa petite amie. A bicyclette, il découvre une ville et un pays en perpétuelle expansion.

"C'est un récit de son voyage de huit mois à Rotterdam. Sur ce qu'il a vécu la-bas et comment il perçoit les Pays-Bas. C'est un auteur qui a trouvé son style. Graphiquement, il est à part. Il possède un regard très personnel sur l'architecture et ça se ressent au premier coup d’œil. Cela s'adresse aux gens qui aiment l'architecture, comment on y vit, comment on la construit" Fred Sendon.