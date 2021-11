Basket : Florian Diesnis quitte Cherbourg et revient à Caen

C'était l'une des belles images des play-offs de Nationale 2 en 2015. Florian Diesnis, devenu joueur de l'équipe réserve du Caen Basket Calvados après deux saisons hautement perturbées par les blessures à l'étage supérieur, retrouvait sa place dans le groupe pro pour participer à la montée en Nationale 1. La boucle était bouclée. Un an plus tard, l'arrière shooteur et percutant retourne sur Caen (Calvados), mais… à l'ASPTT.

Effectif attrayant

Il quitte Cherbourg (Manche) après une expérience mitigée qui l'a vu retrouver ses sensations en Nationale 2, mais s'y sauver seulement lors de l'avant-dernière journée. Le Lexovien de naissance n'a pas totalement trouvé son compte dans le Nord-Cotentin. Il a donc décidé de ne pas prolonger l'aventure cherbourgeoise pour retourner à Caen et se lancer dans un nouveau projet.

Il débutera une formation en alternance de manager dans la grande distribution. Le basket n'est pas oublié pour autant, mais c'est en Nationale 3 que Florian Diesnis le vivra. Le monde professionnel, il en a "abandonné l'idée" au point d'en être aujourd'hui "très loin". Aux PTT, il rejoindra son ancien coéquipier Guillaume Ramirez. "Alhou (N'Diaye, l'entraîneur) m'a aidé au niveau professionnel et l'effectif est attrayant".

Une saison prometteuse pour l'ASPTT

Au vu du recrutement annoncé, l'ASPTT Caen aura bien des arguments à faire valoir la saison prochaine. Au point de pouvoir envisager la montée ? "Pour l'instant, on ne peut pas se projeter là-dessus. On jouera sûrement le haut de tableau".

