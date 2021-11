Orne : incendie, fuite de gaz et feu de transformateur électrique

La nuit de mardi 19 à mercredi 20 juillet 2016 a été mouvementée pour les sapeurs-pompiers de l'Orne qui ont du faire face à un incendie dans un commerce du centre-ville d'Alençon (Orne) : neuf personnes qui habitent dans les étages au dessus d'une laverie automatique, ont du être évacuées, après un début d'incendie dans un tas de linge. On ne déplore aucun blessé.

42 empoyés évacués !

Un peu plus tard, ce sont 42 employés de l'usine de l'équipementier automobile "Wagon Automotive" à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (Orne), entre Gacé et Mortagne-au-Perche, qui ont dû être évacués de leur lieu de travail, en raison d'une fuite de GPL dans une cuve de 10 000 litres. Il ont pu réintégrer leur atelier deux heures plus tard.

Un transformateur prend feu

Enfin, à quelques kilomètres de là, à l'usine "KME-Brass" de Rai (Orne), c'est un transformateur électrique qui a pris feu, tôt ce mercredi matin. Une trentaine de salariés a du être évacuée le temps de l'intervention des sapeurs pompiers.

