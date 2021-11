Normandie : Hervé Morin démissionne de son siège de député de l'Eure

Après avoir abandonné son mandat de maire d'Epaignes (Eure) le 16 janvier 2016, le président de la Région Normandie Hervé Morin démissionne ce mercredi 20 juillet 2016 de son mandat de député de la 3e circonscription de l'Eure, un siège qu'il occupe depuis 1998. Pourquoi avoir démissionné plus de six mois après son élection à la tête de la Région ? Hervé Morin justifie ce choix :

"Le Conseil d'Etat ayant rejeté les deux recours qui avaient été déposés après la victoire de la liste La Normandie Conquérante que je conduisais aux élections régionales de décembre dernier et comme je m'y suis toujours engagé, j'annonce aujourd'hui ma démission de mon mandat de député de la 3e circonscription de l'Eure."

Pas d'élection partielle

En abandonnant ses deux mandats exécutifs, Hervé Morin respecte son engagement de se "consacrer pleinement et entièrement à la construction de la nouvelle Normandie".

Démissionner à moins d'un an des élections législatives (elles se tiendront en juin 2017) présente un autre avantage pour Hervé Morin et la droite régionale. En effet, aucune élection partielle ne peut être organisée dans les 12 mois précédant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale. Hervé Morin s'évite ainsi une élection partielle délicate, qui aurait pu tourner au désavantage de l'union de la droite. Le siège de député de la 3e circonscription de l'Eure restera donc vacant jusqu'en juin 2017. Dans l'optique de cette échéance, Hervé Morin assure s'engager "à soutenir une candidature d'union et de renouvellement".

Quant aux habitants de sa circonscription, l'élu UDI promet qu'il restera "toujours à la disposition des habitants et je continuerai à les recevoir dès lors qu'ils le souhaiteront".