Rouen : Sous le coup d'une expulsion, le père de famille russe libéré du centre de détention

Après 45 jours d'incarcération au centre de rétention administrative de Oissel, près de Rouen (Seine-Maritime), et une journée de garde à vue, M. Kadiev a été libéré mardi 19 juillet 2016. Ce Russe de 26 ans faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors même qu'il vit en France depuis 5 ans. "La Russie n'a pas donné d'accord de laissez passer, se réjouissent les militants de Réseau éducation sans frontières (RESF) qui soutiennent l'homme dans sa quête de régularisation. La mobilisation autour de lui a été efficace".

Une grève de la faim

En 2011, avec sa femme, il a quitté la Russie où il subissait des discriminations. Ses deux enfants, qui sont nés en France, sont scolarisés depuis trois ans à l'école Anatole-France à Rouen. "Milana a 5 ans et Alexandre 3 ans. Ils ne connaissent pas la Russie et ont le droit de poursuivre leur scolarité en France", clame RESF. Une grève de la faim de dix jours et le soutien indéfectible des militants ont donc porté leurs fruits.