Orne : pour Nathalie Goulet : "la prolongation de l’état d'urgence, arme nécessaire mais pas suffisante"

La question de la prolongation de l’état d'urgence en France sera posée ce mardi soir 19 juillet 2016 à 21h30 aux Députés. Les Sénateurs devront se prononcer mercredi 20 juillet 2016 à 17 heures.

"Une arme nécessaire mais insuffisante"

On ne voit pas bien comment les uns et les autres pourraient voter contre, tant l'attente des français en matière de sécurité, est importante. "Cette prolongation de l'état d'urgence est une arme nécessaire mais insuffisante", estime la sénatrice centriste de l'Orne Nathalie Goulet.

Des débats qui s'annoncent houleux

Tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat, les débats risquent d'être houleux après les déclarations « électoralistes » d'une partie de la droite, notamment du maire de Nice, Christian Estrosi "qui n'avait qu'à annuler son feu d'artifice s'ils estimait que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies", explique la parlementaire ornaise.

Présidente d'une commission de lutte contre les réseaux djihadistes

Nathalie Goulet a présidé la commission parlementaire sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Celle-ci avait fait 110 propositions, il y a un peu plus d'un an.

Le Sénat va demander la prolongation de l’État d'urgence pour 6 mois. Nathalie Goulet :





