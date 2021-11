Orne : Tendance Ouest en direct du festival Art Sonic à Briouze vendredi 22 juillet 2016

Tendance Ouest est en direct du site du festival pour l'ouverture, ce vendredi 22 juillet 2016 de 17h à 19h avec plusieurs invités (artistes, organisation...). L'occasion d'évoquer la 21eme édition du festival Art Sonic qui se déroule sur 2 jours à Briouze (Orne).

Ne tardez pas à réserver votre billet, il ne reste que 500 places pour la journée de vendredi (samedi et pass 2 jours épuisés), aucune place ne sera donc à vendre sur place.

Vendredi 22 juillet 2016

The Red Goes Black, Bigflo & Oli, Caravan Palace, Birdy Nam Nam, The Roughneck Riot, Luke, Vald, Panda Dub Live Band

Samedi 23 juillet 2016

Kid Sonic, The Goaties, Lilly Wood & The Prick, Mass Hysteria, Étienne de Crécy présente Super Discount 3 Live, Jahen Oarsman, Hyphen Hyphen, Yaniss Odua & Artikal Band, Mawimbi Live, Christine Live

