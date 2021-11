De Rouen à Dieppe, direction la mer en vélo (DOSSIER)

Depuis début juillet 2016, il est possible de rallier les stations balnéaires normandes, dont Dieppe (Seine-Maritime), pour 5€ aller-retour en transport régional, grâce à l'opération "Normandie Trotters". Mais pour ceux que le train n'inspire pas et qui préfèrent les balades au vert, il est possible d'enfourcher son vélo et de se rendre à Dieppe… voire à Londres, via le Transmanche. Profitez-en : Brexit oblige, traverser la Manche ne sera bientôt plus chose aussi aisée.

Une voie "délicieuse"

Depuis 2013, l'Avenue Verte permet de rallier Londres depuis Paris via l'Eure et la Seine-Maritime. Deux solutions possibles : soit vous vous offrez un petit voyage en terre euroise et partez depuis Bray-et-Lû, direction Gisors puis Neuf-Marché ; soit vous choisissez le plus petit trajet et ralliez Serqueux en train, vélo en main (vous en avez pour une demi-heure de Rouen), avant de vous rendre à Forges-les-Eaux, point de départ de l'avenue verte en Seine-Maritime. Celle-ci s'étend alors sur 45km jusqu'à Dieppe, épousant le tracé de l'ancien chemin de fer. "En 2015, 130 526 piétons et vélos ont emprunté cette voie et 103 281 au premier semestre 2016", indique le Département. Rien ne vous empêche, enfin, de rallier Forges-les-Eaux depuis Rouen (Seine-Maritime), mais vous devrez partager la route avec les voitures… Pas très bucolique.

Isabelle Lesens a longtemps vécu à Rouen. Aujourd'hui parisienne, elle a décidé de parcourir seule l'avenue verte depuis l'Île-de-France jusqu'à Dieppe. Un choix logique pour cette passionnée qui fait du vélo "son choix premier pour se déplacer". Après une sortie difficile de Paris, la cycliste se rappelle son bonheur à l'arrivée dans l'Eure : "Je me suis sentie sauvée au moment d'arriver dans le parc naturel du Vexin. Les deux voies vertes, dans l'Eure et en Seine-Maritime, sont bien aménagées, bien signalées, et ombragées à souhait." Bon à savoir quand on emmène ses enfants pour un après-midi ou plus de balade.

Le château de Mesnières-en-Bray, l'héritage médiéval à Arques-la-Bataille

Entre Forges-les-Eaux et Dieppe, les raisons de faire une halte sont nombreuses. Forges - terre d'eau et de fer, où Richelieu et Voltaire avaient ses habitudes - a le charme d'une station thermale. Entre Saint-Saire et Mesnières-en-Bray, vous pourrez déguster le fromage Neufchâtel, la ferme de Bray où l'on redécouvre ce que l'on y faisait au XVIIe siècle et qui fait également office de chambres d'hôtes, où le château de Mesnières, digne de ses cousins de la Loire. Jusqu'à Arques-la-Bataille, un air d'Histoire plane au-dessus de vous, depuis le château médiéval jusqu'à Saint-Nicolas d'Aliermont, berceau seinomarin de l'horlogerie et qui en accueille le musée. Un petit détour par les forêts d'Arques et d'Eawy ne se refuse également pas. Rendez-vous ensuite à Dieppe. Si Isabelle Lesens déplore "le bazar" pour circuler en ville, le port et le château valent le coup d'œil. S'il vous reste un peu d'énergie et beaucoup d'euros, embarquez à bord du Transmanche pour rallier Newheaven. Là, des pistes cyclables peuvent vous amener jusqu'à Londres. Pensez tout de même à revenir !