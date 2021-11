Météo : ce mardi, journée la plus chaude de l'année en Normandie

Face aux températures annoncées pour la journée du mardi 19 juillet 2016, les cinq départements normands ont été placés en alerte jaune à la chaleur. Les températures vont dépasser allègrement les 30°, à l'exception, par endroit, du Nord Cotentin (Manche).

Plan canicule

Dans certaines communes, un plan canicule est mis en place comme à Caen. Dans les résidences seniors du CCAS, la Ville propose des pièces rafraîchies où se reposer aux heures les plus chaudes de la journée. Ces pièces sont ouvertes à toutes et tous. Pour connaître l’établissement le plus proche, il est possible de contacter le 02 31 15 38 38. Pensez aux personnes âgées et aux nourrissons.

Jusqu'à 36° dans l'Eure

Selon Météo France, la plus forte chaleur dans le Calvados devrait être ressentie à Bretteville-sur-Laize avec 35°. Il fera 34 à Lisieux et Mézidon-Canon, 33 à Caen Bayeux et Vire. Dans la Manche, il ne fera "que" 28° à Cherbourg, mais il faut s'attendre à 33 à Saint-Lô et Coutances et jusqu'à 34 à Granville et Saint-Hilaire du Harcouët. Dans l'Orne, compter au moins 34° à Alençon et Flers. En Seine-Maritime, il fera 30° au havre, 32 à Rouen, 35° à Ry et Gournay-en-Bray. Enfin c'est dans l'Eure qu'il fera le plus chaud avec 35° à Evreux, et 36 à Bernay et Les Andelys.