L'Agenda en Normandie : mercredi 20 juillet

Les "soirs d'été" de Juaye-Mondaye (Calvados) proposent d'allier concerts de musique, chants et spectacles de feu au sein de l'église abbatiale et de ses jardins. Jusqu'au 10 août, rendez-vous, chaque mercredi soir de 21h à 23h pour profiter des ces animations. C'est gratuit.

Jeudi, vendredi et samedi se tient à Granville (Manche) le Festival Marée Moderne. Pour cette 4e édition, le festival voit grand avec des activités et performances pluriculturelles et multidisciplinaires qui côtoieront le traditionnel cinéma en plein-air. Rendez-vous, durant ces trois journées, au Parc Val-és-Fleurs de Granville. Le programme complet est à retrouver ICI

Dans le cadre de la 22e édition de la fête de la Sainte Madeleine, avec Tendance Ouest, retrouvez tout ce week-end de nombreuses animations dans le quartier Bagnoles Château du Grand Domaine Bagnoles-de-l'Orne (Orne). Retrouvez toutes les infos ICI