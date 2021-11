Des clients d'Orange en difficultés pour communiquer sur le Nord de Caen

Si vous habitez la zone Nord-Est de Caen (Calvadosà et les communes de Bieville-Beuville, Cambes-en-Plaine, Douvres-la-Délivrande, mais aussi, Epron, Hérouville Saint-Clair, Mathieu, Ouistreham et Saint-Contest, il est fort probable que vous ayez rencontré des difficultés ce vendredi 15 juillet 2016 au moment d'utiliser votre connexion Orange. Une rupture de canalisation d’eau en extérieur, survenue dans la nuit, a privé d’énergie les équipements du site Orange installés à Hérouville Saint Clair. Cet incident a provoqué une interruption de services des réseaux fixe, mobile et internet.

Les équipes de techniciens Orange ont été immédiatement mobilisées pour rétablir ces services sur la zone concernée. "D'autres réseau ont pu prendre le relais, mais le risque majeur dans ce genre de situation, est une saturation du réseau qui empêche les clients d'avoir un bon accès au réseau", explique une source interne.

Le pompage du site, toujours en cours en début d'après-midi, par les pompiers afin de sécuriser les lieux, doit permettre d'installer ensuite les nouveaux équipements. Le rétablissement complet est prévu pour la mi-journée.