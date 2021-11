Découvrez le nouveau maillot du Stade Malherbe Caen à domicile pour la saison 2016-2017

Le nouveau maillot à domicile du Stade Malherbe Caen (Calvados), pour l'exercice 2016-2017, a été présenté mercredi 13 juillet, sur le compte Facebook du club au travers d'une vidéo.

Retour aux fondamentaux !

L'équipementier Umbro a misé sur le retour des rayures bleues et rouges de taille égale. Un motif apprécié de nombreux supporters et notamment du Malherbe Normandy Kop qui l'an passé, c'était plaint de leur disparition. Les Malherbistes évolueront par ailleurs avec un short rouge et des bas bleus.

"Cette nouvelle tenue domicile est imprégnée de symboles et de détails évoquant ses attaches régionales", évoque le club.

La tenue 2016-2017 est disponible en réservation dès maintenant sur la boutique en ligne et sera en boutique à partir du mardi 19 juillet 2016.