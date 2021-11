Calvados : le policier municipal de Ouistreham est mort, suite au coup de feu

C'est le maire de Ouistreham, Romain Bail, qui a annoncé mardi 12 juillet 2016 par voie de communiqué, le décès de Cédric, un policier municipal de Ouistreham (Calvados) âgé d'une trentaine d'années. Au matin, il avait tenté de se donner la mort au poste de police du centre-bourg de la commune, avec son arme de service. De l'extérieur, des témoins avaient indiqué avoir entendu des coups de feu. Gravement blessé, le jeune homme été pris en charge par les secours qui l'ont transféré en urgences au CHU de Caen où le décès a été constaté.

"Un agent de police discret et sérieux"

"Nous exprimons notre vive émotion et apportons notre soutien à sa famille et à ses collègues de travail", a indiqué Romain Bail dans un communiqué, au nom de son Conseil municipal. "J'ai une pensée particulière pour sa compagne et son jeune enfant, a indiqué Raphaël Chauvois, conseiller régional de Normandie et conseiller municipal à Caen. "Cédric était un agent de police discret, sérieux et efficace".