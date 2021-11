Ligue 1, mercato. Le vœu de Patrice Garande du Stade Malherbe à moitié exaucé... pour l'instant

Deux recrues supplémentaires pendant le stage de Deauville (Calvados) qui se déroule jusqu'à ce samedi 16 juillet 2016. Patrice Garande l'espérait très fort, et son vœu sera peut-être exaucé ! L'entraîneur caennais a vu son groupe s'étoffer d'un élément supplémentaire en ce début de préparation. Romain Genevois, 29 ans en octobre, s'est engagé pour trois ans en faveur du Stade Malherbe Caen.

Lire : Romain Genevoit rejoint le Stade Malherbe Caen

L'information a été officialisée vendredi 8 juillet, jour de sa visite médicale et de la signature de son contrat. Désireux de s'attirer les services d'un défenseur central capable d'évoluer sur le côté droit de la défense, poste orphelin de Dennis Appiah, le staff caennais a dégoté le profil présenté comme idoine. "C'est le joueur que l'on voulait", assure Alain Cavéglia, responsable du recrutement, sur le site officiel du club. Formé comme latéral droit, Romain Genevois évoluait dans l'axe à Nice, club qu'il avait rejoint en 2010.

Le joueur né à Haïti et adopté à l'âge de trois ans par une famille française a disputé 104 matchs officiels sous les couleurs azuréennes. Et s'il a dû se contenter de 16 matchs la saison dernière, c'est uniquement en raison d'une fracture du tibia subie le 10 mai 2015 qui l'a éloigné des terrains pendant six longs mois. Le reste du temps, il a été un acteur important de l'arrière-garde niçoise. Apprécié pour ses qualités humaines, l'international haïtien s'appuie sur de grosses qualités physiques et un jeu de tête très intéressant.

C'est à Gueugnon, dans la région d'où il est originaire, qu'il a été formé. Passé professionnel là-bas en 2007, faisant ses armes en Ligue 2 puis en National, il a ensuite rejoint Tours dans l'antichambre de l'élite. Trois saisons pleines lui ont valu d'être remarqué à l'étage supérieur et d'y faire sa place. Quel sera le rang de ce père de famille dans la hiérarchie défensive caennaise ? Au vu de son CV, on peut imaginer que la concurrence avec Damien Da Silva, Alaeddine Yahia et Syam Ben Youssef sera vive. A moins que Romain Genevois ne soit préféré à Mouhamadou Dabo à droite. Loin d'être impossible.

En coulisses, les dirigeants normands s'activent pour engager un nouveau joueur d'ici la fin du stage deauvillais. Mais hors de question de céder à la précipitation. Le dossier Jérémy Clément (Saint-Etienne) est clos selon Patrice Garande. Malherbe cherche également activement un attaquant capable de jouer dans les couloirs (un joueur de Valenciennes est notamment suivi). Reste enfin à en savoir plus sur le cas d'Andy Delort, attiré par les sirènes mexicaines.

