Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a informé le gouvernement américain qu'il allait cesser toutes les communications avec Washington via la mission nord-coréenne au siège des Nations unies à New York, a annoncé l'agence officielle KCNA. "Nous (les avons) informés que nous allons mettre un coup d'arrêt total aux communications officielles via New York".