Quito (AFP). Equateur: deux séismes de forte magnitude en Equateur

Selon les autorités équatoriennes, les secousses de dimanche n'ont pas justifié une alerte au tsunami, et il n'y avait pas dans l'immédiat d'informations sur des victimes ou des dégâts.

Un séisme de magnitude 6,2 a eu lieu dimanche à 21h04 heure locale (lundi 01h04 GMT) dans la province d'Esmeraldas, dans le nord-ouest de l'Equateur, à la frontière avec la Colombie, a indiqué l'institut sur son compte Twitter.

Une autre secousse, plus longue et d'une magnitude de 5,9, s'est produite quatre minutes plus tard, selon l'institut.

L'Institut américain d'études géologiques (USGS) a pour sa part évalué à 6,4 la magnitude du premier séisme. Il a précisé que son épicentre se situait à 41 kilomètres au sud de la localité de Propicia et à 154 kilomètres au nord-ouest de Quito, la capitale équatorienne.

Propicia est proche d'Esmeraldas, localité qui avait été particulièrement dévastée par le séisme du 16 avril. Ce tremblement de terre de magnitude 7,8 avait fait officiellement quelque 700 morts et près de 29.000 sans-abri.