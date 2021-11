Vire (Calvados). "J'avais bu, elle m'a cherché"

C'est bien fatigué, énervé et éméché, qu'un homme âgé de 48 ans regagne son domicile, le 13 décembre 2013 vers 20h, à Vire, au sud-ouest de Caen dans le Calvados. Une discussion avec sa compagne qui lui reproche son autorité, s'envenime, l'homme l'insulte avant de la gifler. Celle-ci riposte, il la gifle encore et encore. Le lendemain, le pugilat reprend. Vers 22h, après l'avoir frappée, il tente de l’étrangler sur le canapé, et ceci devant sa fille.

Elle a vraiment eu peur pour sa vie

Lors de sa plainte, la victime explique que depuis un an et demi de vie commune, elle a été frappée à plus de sept reprises. Cette fois-ci, avec cette tentative d’étranglement, elle a vraiment eu peur pour sa vie. "Je me suis défendue, mais la riposte était trop forte".

"Elle m'a cherché, elle m'a trouvé !"

L’homme a comparu le mercredi 6 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violence conjugale. "J'avais bu, elle aussi, c'est parti de travers. Elle m'a cherché, elle m'a trouvé ! J'ai dû lui mettre quatre ou cinq grosses baffes... Et puis, pour le reste, je ne me rappelle plus". Le procureur s’inquiète : "Vous sous-entendez que c'est bien fait pour elle ? Vous pensez que vous avez le droit de la frapper ? Vous banalisez un peu trop votre situation !"

Une personne sérieuse dans son travail

Le prévenu est agent d'exploitation. C'est une personne sérieuse et estimée dans son travail. La défense appuie que la victime aussi buvait et que l'examen médical, à part des douleurs cervicales, ne révèle aucune trace au niveau du cou. Il est condamné à 3 mois de prison avec sursis, à 300 euros d'amende, à 400 euros de dommages et intérêts et à 500 euros de frais de justice. "C'était peut-être un peu trop de baffes... De toute façon, on est séparés depuis".



