Concerts gratuits à Rouen : Zazie pour clore le bal

Pour permettre aux amateurs de musique et aux supporters de l'équipe de France de suivre la finale de l'Euro 2016, la programmation des concerts gratuits de la Région a été avancée ce, dimanche soir 10 juillet 2016. A Rouen (Seine-Maritime), pour les Concerts gratuits de la Région, la chanteuse Zazie viendra interpréter ses tubes dès 19h sur la scène rouennaise. Arpès Selah Sue, les Innocents, General Elektriks et bien d'autres, la coach de The Voice a la lourde tâche de finir en beauté ces quatre jours de concerts.

Un groupe caennais en ouverture de bal

Beach Youth chauffera la scène et les spectateurs à partir de 17h30. Les quatre Caennais aux visages de gendre idéal dévoileront une pop élégante et des titres remarqués par le Bilboard Emerging Artists Chart (Angleterre).