Orne : randonnées sur les traces du peintre Georges Lacombe en forêt d'Ecouves

Quel point commun y a-t-il entre le Musée d'Orsay (Paris), l'Institut of Art de Salt Lake City (Utah-USA), le Museum of Art d'Indianapolis (Indiana-USA), et la) Forêt d'Ecouves (Orne), près d'Alençon ?

Ce point commun, c'est le peintre, portraitiste, caricaturiste Georges Lacombe, décédé il y a tout juste cent ans. Né en 1897 à Versailles, il était venu s'installer à Saint-Nicolas-des-Bois (Orne), au pied de la forêt d'Ecouves, où il a vécu une vingtaine d'années.

Randos sur les traces du peintres

Nicolas Blanchard, un étudiant en histoire âgé de 23 ans, dont le grand-père habitait au pieds de cette Forêt d'Ecouves, a découvert que Lacombe avait peint une centaine de toiles sur cette forêt. Et il s'est amusé à retrouver dans la forêt, les sites où ces toiles ont été peintes…

A partir de ce samedi 9 juillet 2016, chaque samedi de l'été de 10h à midi, il emmènera les visiteurs en randonnée, pour découvrir ces lieux.

Nicolas Blanchard, passionné de Lacombe et de la forêt d'Ecouves, anime bénévolement ces randonnées, qui ont lieu sur inscription.