Lire à la plage revient sur le littoral de Seine-Maritime

Comme chaque été depuis 2006, les cabanes à lire jalonnent le littoral de Seine-Maritime, du Tréport au Havre : 12 points de rendez-vous où l'on peut emprunter des livres gratuitement. Menée par le Département de Seine-Maritime, cette opération vise à promouvoir la lecture mais offre aussi un lot d'animations conviviales, culturelles et ludiques. Certains de ces rendez-vous sont destinés aux enfants, comme les ateliers de jeux de société ou de jeux en bois à Dieppe, mais les adultes trouveront également de quoi satisfaire leur curiosité. Favorisant les rencontres avec les auteurs locaux, les lectures et les débats mais valorisant aussi le patrimoine littéraire de Normandie avec pour star Arsène Lupin à Étretat, ces animations misent sur la diversité et invitent le public à découvrir des nouveautés.

Pratique. Jusqu'au 30 août. Sur le littoral de Seine-Maritime. Gratuit. Plus d'infos sur www.seinemaritime.fr