Loi travail : de la prison pour un manifestant condamné à Caen

Les faits datent du 19 mai 2016, en marge d'une manifestation contre la Loi travail à Caen (Calvados) : Jonathan Lemière est interpellé et mis en garde à vue par les forces de l'ordre, qui lui reprochent d'avoir organisé une manifestation non autorisée, et d'avoir proféré des menaces envers Dominique Kervadec, vice-président de l'université.

Trois mois ferme

Malgré les propos de son avocate, Me Brandt, qui mettait en avant une absence de preuves suffisantes pour accabler le prévenu, ce dernier écope finalement de trois mois de prison ferme et de 1 500 € d'amende. Il devra indemniser la partie civile à hauteur de 500 € au titre de préjudice moral.