Handball, Nationale 1. Recrutement bouclé chez les filles de Colombelles

Colombelles (Calvados) a bouclé son recrutement en ce début de mois de juillet 2016 ! Si pour la saison 2016-2017, l'accent à clairement été mis sur la jeunesse, puisque le club pensionnaire de Nationale 1 s'est offert les services des meilleurs espoirs de la région (Mathilde Ruel à l'aile, Mathilde Hamel au but, Clarisse Vallée au pivot et Pascale Schopp, demi-centre de retour de blessure), une arrivée d'expérience est venue se greffer ! Marie Gagez est la dernière recrue en date, et la recrue majeure.

A 27 ans, elle arrive tout droit de Noisy-le-Grand, en D2. Elle avait rejoint la région parisienne après une brillante saison sous les couleurs de Colombelles en 2014-2015. L'ailière ou arrière gauche, petit gabarit très puissant, apportera ses qualités de finisseuse et sa grinta dans un club qu'elle connaît parfaitement. Elle sort d'une belle saison accomplie en région parisienne, puisque Noisy a terminé quatrième de deuxième division. Le Club laïque Colombelles handball, qui a perdu Lorette Morel (maternité), Tamara Stojanovic (Grenoble) et Anaïs Thépaut (arrêt), est paré !

