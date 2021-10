Deux véhicules se sont percutés dans la commune de Landes-sur-Ajon (Calvados), près de Villers-Bocage (Calvados), blessant trois de leurs occupants. Un homme de 50 ans, incarcéré dans une voiture, et une femme de 49 ans. Ils ont été conduits vers le CHU de Caen en état d'urgence absolue, selon les pompiers. Un enfant de 7 ans a lui été plus légèrement touché et était sorti du véhicule à l'arrivée des secours.

