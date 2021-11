Le festival Chauffer dans La Noirceur à Montmartin-sur-Mer (Manche) les 14,15,16 et 17 juillet 2016

Chauffer dans la Noirceur revient pour une 24ème édition à Montmartin-sur-mer (Manche) près de Coutances (Manche) pour 4 jours de festivités les jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet avec plus de 40 groupes au programme.

Une programmation qui se veut éclectique et réunira de nombreux initiés, curieux et un public familial sur la plage de Montmartin comme l'explique Isiah Morice, programmateur et coordinateur de l'association au micro de Wilfried pour Tendance Ouest.

Ouverture des portes :

Chaque soir à 19h avec des art’nimations gratuites en journée.

Tarifs (hors frais de location) :

Prévente (jusqu’à jeudi 14 juillet 12h) : un soir - 20 € / forfait 3 jours - 45 €

Sur place (des billets seront disponibles sur place) : un soir - 24 € / forfait 3 jours - 55 €

Retrouvez toute la programmation et les infos pratiques sur chaufferdanslanoirceur.org et pour accéder directement à la billetterie, c'est ici.

