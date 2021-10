Calvados : manque de lait pour bébés, les Restos du Cœur inquiets

Les bébés des familles inscrites sont exposées à une dangereuse malnutrition, prévient le président des Restos du coeur du Calvados, Yves Litzellmann. 74 bébés sont ainsi pris en charge par les Restos, qui doivent faire face à un récent accroissement du nombre de bénéficiaires.

Situation dramatique à Caen

La situation est particulièrement dramatique à Caen (Calvados) et en périphérie, elle est également tendue à Bayeux et à Vire. L'association a lancé un appel urgent aux dons de la population et des entreprises, comme des pharmacies. Yves Litzellmann :

