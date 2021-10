Le clip "Famous" de Kanye West est désormais sur YouTube

Il a été difficile de passer à côté même sans voir le clip vidéo. D'abord uniquement visible sur Tidal, "Famous" avait sûrement réussi son coup en étant célèbre avant même d'avoir été visible. Des images de ce clip ont en effet été vues partout. "Famous" est depuis ce jour disponible sur YouTube.

La scène principale se passe dans un lit géant, survolé par la caméra, passant au dessus de représentations en cire de personnalités nues telles que les chanteuses Taylor Swift et Rihanna, le chanteur Chris Brown mais aussi Caitlyn Jenner, l'ex fiancée de Kanye West Amber Rose, Anna Wintour, Ray J, Bill Cosby mais aussi Donald Trump et George Bush. Kanye West et sa femme Kim Kardashian complètent évidemment le "casting".

A peine mise en ligne, la vidéo a était signalé comme inappropriée pour certains utilisateurs.