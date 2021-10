Badminton près de Rouen : Romain Eudeline dans le Top 8 en Grèce

Beau parcours que celui de Romain Eudeline en Grèce. Le joueur du Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan Badminton (Seine-Maritime) ne s'est arrêté qu'en quart de finale, samedi 2 juillet 2016, au tournoi Hellas International 2016.

Le Français s'est d'abord débarassé du Grec Ilias Xanthou en 16e de finale (21-12/21-12) avant de pulvériser le Bulgar Philip Shishov en 8e (21-12/21-7). Romain Eudeline s'est ensuite heurté au Tchèque Adam Mendrek, tête de série n°2 du tournoi (21-19/21-16).

Le Normand terrmine la saison aux alentours de la 300e place mondiale et progresse ainsi de plus de 1200 places en un peu plus d'un an. Au niveau national, il pointe à la 7e place française.