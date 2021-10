Normandie : Nadège, caravanière sur le Tour avec "l'impression d'être une star"

Première étape et premiers souvenirs. Samedi 2 juillet 2016, Nadège, étudiante à Rouen (Seine-Maritime) a débuté son premier Tour de France en tant que caravanière. Et quel début : le Mont Saint-Michel comme premier point de départ et les paysages de la Manche pour premières étapes.

Si la jeune femme avoue "quelques difficutlés à trouver ses marques au début, notamment à gérer les stocks de goodies", des cabas McCain à distribuer, elle ne retient de cette première étape que du positif :

"C'était super. Les genssont contents de nous voir, ils nous font même des petites chorégraphies quant on va à la eur rencontre ! On a l'impression d'être des stars !"

Pour la caravanière, cette première étape a aussi été l'occasion de découvrir le Mont Saint-Michel, "où je n'étais jamais allée". "Un peu fatiguée" par ces premières étapes dans la Manche, Nadège reste enthousiaste : "J'ai très envie de remettre ça !" Ca tombe bien, le Tour dure trois semaines.