Festival Beauregard 2016 : le samedi au soleil (PHOTOS)

Un vrai festival d'été : quand le soleil s'est extirpé des nuages, ce samedi 2 juillet, pour la pop virtuose des Get Well Soon, le festival Beauregard a repris ses airs de vacances. En bande son pour de nombreux festivaliers décidés à profiter de la pelouse humide mais pas mouillée, le rock garage des Horrors et "l'élégance poisseuse" décrite par le programme du rendez-vous.

Humour et glamour

Les Naïve New Beaters ont pris sur eux de réveiller ceux-là ou de continuer d'entretenir la bonne humeur des autres festivaliers à base d'un français à l'accent amusant, aux rythmes dansants et à la mise en scène attrayante. Les Brigitte ont retrouvé leur noyau dur d'amateurs, misant largement sur l'ironie de leurs chansons sucrées comme sur leur côté glamour.

Une belle rampe de lancement, en somme, pour la soirée composée des grands rendez-vous autour du très attendu Robert Plant, des Lilly Wood and The Prick au public très jeune et conquis d'avance, de la bonne surprise The Avener, de l'énergie à bloc des Kills et de l'étoile électro locale Fakear.

Lire aussi : Festival Beauregard 2016 : un vendredi de chauffe (PHOTOS)