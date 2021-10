Caen. Ivre, il agresse un employé d'un magasin discount

Le 9 mai, à 18h15, à Caen, un employé du discount Lidl sort de son travail. C'est alors qu'un homme, indiscutablement ivre, l'interpelle sur le trottoir en lui tenant des propos incohérents : "Tout ça c'est à cause du 11 septembre ! Juifs ! Franc-maçons !" Le jeune homme lui demande de partir, mais loin d’obtempérer, l'homme lui lance un coup de pied. Voulant le frapper de nouveau, il perd à ce moment l’équilibre et tombe lourdement en arrière.

"Êtes-vous bien en règle sur le territoire français ?"

Face à l'agressivité de l'individu, l'employé le maintient au sol en attendant la police. Mais l'autre l'invective encore : "Êtes-vous bien en règle sur le territoire français ?" L'homme, âgé de 44 ans, ne s'est pas présenté au tribunal de grande instance de Caen, le mercredi 29 juin, lors de son jugement pour violence en état d'ivresse manifeste.

"Ivre mort, moi ? Ce n'est pas possible !"

Lors de l’enquête, il conteste formellement les faits : "Ivre mort, moi ? Ce n'est pas possible !" Il n'admet pas d'avantage avoir pu être violent, bien au contraire, certificat médical à l'appui, il accuse l'employé de l'avoir agressé... coups de boule, tentative d'étranglement, coups divers... Il porte effectivement des ecchymoses multiples. Mais des témoins corroborent l'agressivité et l'état alcoolisé du prévenu : "Il ne tenait plus debout et tombait sans arrêt, d’où ses blessures, de plus il a vivement résisté à la police." Son casier judiciaire prouve que les faits de violence ne lui sont pas inconnus. Il est condamné à un mois de prison avec sursis assorti de 18 mois de mise à l’épreuve et à 300 euros d'amende.