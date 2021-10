Stade Malherbe Caen : carton plein pour la scolarité

Voilà qui doit enchanter Dany Pain, responsable de la scolarité du Stade Malherbe Caen ! Cette année, trois élèves ont obtenu le baccalauréat scientifique avec mention Bien et deux autres avec mention Assez Bien. Le Stade Malherbe Caen peut aussi se féliciter de l'obtention d'un bac littéraire et d'un bac Sciences et technologies de la gestion (STG) pour deux de ses élèves. Par ailleurs, deux étudiants ont obtenu leur passage en deuxième année de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).







