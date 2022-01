La fusion de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI) de Caen et de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Rouen est prévue pour 2011. Le tout devrait s'appeler l'INSA Normandie et enseigner les sciences l'ingénierie à plus de 2000 élèves.



