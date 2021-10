SM Caen : programme des matchs amicaux

Le Stade Malherbe de Caen a officialisé mercredi 23 juin, le programme de reprise du groupe professionnel et donc la liste des matchs amicaux à venir, avant de retrouver la Ligue 1, le 7 août contre l'Olympique de Marseille.



Liste des matchs de préparation :



- Samedi 10 juillet (à 19h) : SM Caen - Etoile du Sahel (lieu à déterminer à proximité d'Annecy)



- Mercredi 14 juillet (à 19h) : SM Caen - Le Havre AC à Bayeux



- Mardi 20 juillet (à 19h) : SM Caen contre un adversaire à déterminer à Hérouville



- Vendredi 23 juillet (à 19h) : SM Caen - US Boulogne CO à Granville



- Samedi 31 juillet (à 18h) : SM Caen - Stade Rennais FC à Ouistreham







