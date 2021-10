Drogues : prison ferme à 21 ans

Un jeune homme de 21 ans a été condamné à 30 mois de prison dont six avec sursis en comparution immédiate aujourd'hui, vendredi 18 juin, devant le tribunal de Lisieux.. Il lui était reprocher d'avoir acheté, vendu et consommé de l'héroïne. Il avait été interpellé avec 11 g d'héroïne et 1 700 euros lors d'un contrôle routier pour défaut de port de ceinture de sécurité. A Avranches, un jeune homme là encore de 21 ans a été condamné pour des faits similaires. En comparution immédiate aujourd'hui, il a écopé de deux ans d'emprisonnement pour trafic et consommation de stupéfiants. Il a été placé en mandat de dépôt.