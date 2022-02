Conférence sur la créativité ce soir à Bayeux

L'association "développement en Normandie" vous propose plusieurs conférences sur différents thèmes tout au long de l'année.

La prochaine conférence a lieu ce soir à Bayeux et a pour thème la créativité. Celle dont on a besoin au quotidien, comme lors des rédactions et dissertations, celle qui nous permet d'avoir des idées originales au travail et celle qui permet de s'épanoir sur le plan personnel. Cette conférence s'adresse à tout type de public, l'entrée est libre et gratuite.

RDV ce soir à 20h30 à la halle saint patrice de Bayeux.

Ecoutez France Doutriaux nous parler de la conférence: