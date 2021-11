"Je me sens bien dans mon assiette" à Flers

La conférence "Je me sens bien dans mon assiette" présentera 5 clés simples et pratique pour prendre en main son alimentation.



La soirée se déroulera en trois temps : un diaporama, un débat avec la salle suivi d’un buffet.



Vous pourrez poser vos questions sur l'alimentation en général et apprendre les bons gestes santé. L'entrée est libre et gratuite. RDV 20h à Flers – salle des conférences de la CCI (Chambre de Commerce et de l’Industrie) de Flers-Argentan.

Ecoutez le Dr Véronique FOULON LEROUET nous parler de cette soirée: