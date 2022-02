EnsiCaen : “La 28e école sur 230 !”

Qu’est-ce que l’EnsiCaen ?

“C’est l’une des 39 écoles d’ingénieurs dépendant du ministère de l’enseignement supérieur en France. Les étudiants y accèdent généralement après des classes préparatoires et ce, pour une durée de trois ans. Nous délivrons cinq diplômes : quatre sont en formation initiale classique et la dernière est en formation continue. L’Ensi est aussi un centre de recherche important. Nous accueillons dans nos laboratoires près de 700 personnes”.

Comment se situe l’Ensi à l’échelle régionale et nationale ?

“Le dernier classement du magazine L’usine nouvelle nous situe en 28e position sur les 230 écoles d’ingénieurs que compte la France. C’est une très belle place par rapport à la taille de l’école”.

Vos étudiants rentrent-ils facilement sur le marché de l’emploi après leurs études ?

“Seuls 2,5% des élèves sont encore à la recherche d’un emploi dix huit mois après leur sortie. C’est peu. Nous avons par exemple une formation en monétique. Les banques viennent s’arracher nos ingénieurs avant même qu’ils aient achevé leur cursus ! Nous cultivons de fortes relations avec des équipementiers automobiles ou dans le domaine aérospatial”.

Paradoxalement, la région Basse-Normandie manque d’ingénieurs...

“Nous avons un déficit très important. Pourtant l’Ensi a doublé ses effectifs en quinze ans. Mais nous nous heurtons à un réel problème de moyens, notamment en terme de locaux, pour augmenter encore ces effectifs. Autre difficulté : notre recrutement est très peu local. Sur les 200 élèves qui sont rentrés à l’Ensi en septembre, 5% seulement d’entre eux sont Bas-Normands. Ce n’est pas nécessairement un problème mais cela signifie que les classes préparatoires régionales “fournissent” peu l’école”.

L’Ensi s’ouvre t-elle à l’international ?

“Totalement. Il faute une note minimale en anglais pour être diplômé de l’Ensi. Et il y un stage obligatoire à l’étranger de deux mois au cours de la scolarité. Nous commençons à développer les doubles diplômes avec des universités étrangères”.

Quelles relations entretenez-vous avec l’Insa Rouen ?

“Nos formations sont très peu concurrentes et dans le cadre du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) qui vient d’être créé, nous aurons beaucoup de choses à mutualiser au bénéfice des finances publiques et des élèves”.

Les formations

Classiques

• Électronique et Physique Appliquée

• Informatique

• Matériaux-Chimie

• Mécanique et Génie des Matériaux

En alternance

•Informatique : monétique et sécurité des systèmes

• Mécanique et génie des matériaux