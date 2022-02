D’une longueur de 51 mètres et large de près de 9 mètres, il est équipé d’un sonar pour détecter les mines et les détruire après y avoir posé des charges. Le navire de guerre sera ouvert à la visite du public samedi 24 septembre et dimanche 25 septembre de 14h à 17h.

Pratique. Visites samedi 24 et dimanche 25 septembre au quai de Normandie poste B. Tél. 02 31 43 97 42