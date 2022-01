Rugby : l'Ovalie caennaise ne s'est pas laissée perturber

Auteures de deux essais en première mi-temps par Sandra Rabier et Jennie Ohlin puis d'une pénalité signée Cindy Reynaud en deuxième période, les rugbywomen caennaises ont réalisé une bonne entrée en matière face à un concurrent direct pour le top 4. Elles n'ont pas été déstabilisées par les intempéries ni les blessures de leurs adversaires, l'une d'elles ayant pourtant nécessité l'intervention des pompiers (à la suite d'un KO) et l'interruption du match pendant un bon quart d'heure.

Match difficle contre Perpignan

"Les filles ont mieux cela que leurs adversaires, note l'entraîneur caennais Gilles Rabier. Sur le match, il y a eu du très bien et du moins bien. Il y a eu du déchet et un manque de rythme, mais ce qu'on a travaillé pendant trois semaines a porté ses fruits." Dimanche 25 septembre (12h30), l'Ovalie Caennaise devra néanmoins hausser son niveau pour espérer créer la surprise face à Perpignan, le favori du championnat. Caen sera en plus privé de plusieurs joueuses, parties en Nouvelle-Zélande assister à la Coupe du Monde masculine.