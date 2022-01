Ghesquière au prix Bayeux des correspondants de guerre

Il fera partie du jury. Patrick Gomont, maire de Bayeux, co-organisateur du prix Bayeux-Calvados avec le Conseil général, se réjouit de cette participation : "L'invitation avait été adressée, les voyants étaient tous au vert comme nous l'avions évoqué, et cette confirmation nous fait chaud au coeur. Les bayeusains avaient été très mobilisés aux côtés des comités de soutien tout au long de sa détention avec Stéphane Taponier et leurs accompagnateurs afghans, longue de 547 jours. Leur volonté sans faille de continuer à être sur le terrain et à témoigner est une formidable leçon d'engagement."