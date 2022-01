Bon départ des hockeyeurs caennais

"C'est un bon résultat car Montrouge est une équipe assez forte, qui était en plus renforcée par deux joueurs d'Elite", juge l'entraîneur caennais Jorge Magrinho. Deuxième du classement la saison dernière, Caen affiche des ambitions toutes mesurées en cette reprise. " On va essayer de se maintenir mais ça va être compliqué, prévient l'entraîneur Jorge Magrinho. Notre effectif est très limité en nombre et on a perdu nos deux meilleurs joueurs à l'intersaison."

Puiser en réserve

Maxime Chéron, meilleur buteur caennais la saison dernière, "50 % de l'équipe", d'après Jorge Magrinho, est parti en première division (Elite) au sein du Racing Club de France. Simon Pettreman a pour sa part rejoint Lambersart (N1). Caen, qui devra puiser dans son équipe réserve pour aligner une équipe au complet à chaque match, affrontera le promu Barentin dimanche 25 septembre.