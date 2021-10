Les Courants de la Liberté repartent vendredi. En tout ce sont 13 200 coureurs qui s'élanceront ce week-end à l'assaut du nord de Caen et des côtes et à travers 17 communes. Au programme : marathon, 10 km de la liberté, semi-marathon Pegasus, et la Rochambelle. Cette dernière, réservée aux femmes, a fait carton plein en inscrivant 10 000 participants.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire