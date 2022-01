Lady Gaga, Madonna, Les Red Hot Chili Peppers! Ils viendront tous en 2012...mais où?

En ce qui concerne Madonna :

Ce sera quatre ans après avoir foulé la scène du Stade de France dans le cadre de son "Sticky And Sweet Tour" que Madonna sera de nouveau dans l'arène de la Plaine Saint-Denis pour un concert afin de présenter un nouveau show sans doute aussi spectaculaire que le précédent.

En ce qui concerne Lady Gaga :

On le sait également depuis plusieurs semaines, Universal l'a confirmé : Lady GaGa repartira sur les routes pour une nouvelle tournée mondiale très prochainement. Elle était notamment passée par le Palais Omnisports de Paris-Bercy à quatre reprises à l'occasion du "Monster Ball Tour" l'an dernier. Un nouveau show est à l’élaboration pour présenter l'univers plus sombre de son deuxième album "Born This Way", dans les bacs depuis le 23 mai. Lady GaGa se produirait elle-aussi dans l'enceinte du Stade de France à l'été 2012. Une arène qui devrait convenir à sa démesure !

En ce qui concerne Les Red Hot Chili Peppers :

Les 18 et 19 octobre, les Red Hot Chili Peppers seront à Paris Bercy pour deux concerts complets, le groupe reviendra en France à l'été 2012. Et cette fois c'est dans la mythique enceinte du Stade de France (soit 80 000 spectateurs)!