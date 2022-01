Les cadeaux du 19 au 23 septembre sur Tendance Ouest

1 poêle à bois Astroline de marque Dovres à double combustion:

A l'occasion de l'arrivée de l'automne, LERAY Concept à Bretteville l'Orgueilleuse vous offre votre poêle à bois, Astroline de marque Dovres double combustion d'une valeur de 2 000€.

Ce poêle à bois moderne et tendance sur coffre à bois se compose d'un corps de chauffe en fonte, et d'un fond réfractaire, d'une porte vitrée et de deux vitres latérales. Cet appareil de chauffage se raccorde au-dessus et à l'arrière. les bûches de bois de 30 cm se chargent en frontal.

Pour jouer envoyez par sms le mot-clé « Tendance » au 7 11 12 (0,50€ + coût d'envoi du sms)

Tirage au sort vendredi prochain à 19h15 - Retrouvez LERAY Concept aussi à la Foire de Caen toute la semaine.

A remporter aussi cette semaine sur Tendance Ouest :