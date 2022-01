Calvados : sa jambe était tombé dans l’aluminium

Un ouvrier polyvalent en CDI intervient sur une goulotte au dessus d’un four dans lequel des restes de moulage sont refondus, l’aluminium étant réutilisable à l’infini. L’employé dispose d’un crochet afin de débloquer les jets d’aluminium qui se bloquent régulièrement dans cette goulotte. Et c’est le drame.

L’employé, qui ne dispose pas d’un crochet assez long pour atteindre le jet d’aluminium, entreprend alors de monter sur le rebord du four. Mais il glisse et sa jambe tombe dans le métal en fusion. Bilan de l’accident : des orteils amputés et de graves brûlures.

L’absence d’une barrière de protection

Jeudi 8 septembre, l’employeur de la victime comparaissait pour une faute pénale simple. L’ouverture du four n’était pas protégée par une grille. Le procureur lui reproche la fourniture d’un crochet trop court et l’absence de barrière de protection. Faute pénale qui selon lui vaut une amende de 20 000 € à 30 000 €.

La défense plaide, quant à elle, la relaxe de l’entreprise, arguant que son salarié ne devait pas monter sur le four et a été imprudent. Délibéré le 20 octobre prochain.