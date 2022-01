11 septembre : le Mémorial de Caen entretient le souvenir

Près de 4 000 messages reçus au musée pour la Paix dans les semaines qui ont suivi la tragédie ont ainsi été remis au consulat de France New- yorkais, mardi 6 septembre.



Relation universelle

Le Mémorial est le musée européen qui a travaillé le plus étroitement avec la Fondation 9/11 ces dernières années. “Cette relation est née de notre rencontre avec le père d’une des victimes du 11 septembre qui fait partie de son Conseil d’administration”, rappelle Stéphane Grimaldi. Une exposition avait ainsi vu le jour en 2008, la première sur l’événement en Europe. Un laboratoire de recherche a même été fondé grâce au soutien de la Fondation et du Mémorial, mais aussi de New York University, de Columbia University et du CNRS.



“Le lien avec le Mémorial ? la dimension universelle de ce drame puisque les victimes dans les tours représentaient 90 nationalités”, souligne Stéphane Grimaldi. “Nous poursuivons désormais la réflexion sur les traumatismes liés à ce 11 septembre 2001”.