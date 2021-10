Euro U19 : l'Angleterre, l'Autriche et les Pays-Bas pour la France Caen

Le tirage au sort de la phase finale du Championnat d’Europe UEFA des moins de 19 ans s'est déroulé ce midi, vendredi 4 juin, à l'hôtel de ville de Caen. Cette grande compétition internationale aura lieu entre le 18 et le 30 juillet prochains en Basse-Normandie.

Francis Smerecki, le sélectionneur de l’Equipe de France, était présent à la cérémonie aux côtés des représentants de sept autres pays qualifiés pour l'Euro des moins de 19, mais aussi de Michel Hidalgo ou de Jean-Pierre Escalettes, le président de la Fédération française de football. Dans le groupe A, les jeunes Bleus héritent de l'Angleterre, de l'Autriche et des Pays-Bas. Dans l'autre groupe, Croates, Espagnols, Italiens et Portugais devront en découdre. Finale, le 30 juillet prochain au Stade Michel d'Ornano à Caen.

