La maire Philippe Duron et son équipe municipale souhaitent rendre 'compte de leur action aux Caennaises et aux Caennais” au cours de huit réunions publiques durant le mois de juin. Les deux premières ont lieu aujourd'hui, vendredi 4 juin : à 18h30 à la salle du Club du 3e âge de la Guérinière, 28, place de la Liberté ; et à 20h30 à la Maison de quartier de Vaucelles, 1 bis, rue Branville.



