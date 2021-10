Santé, stationnement et patrimoine au conseil municipal de Caen

. Caen se dotera bientôt d'un "Plan local de santé", structure fédératrice qui devrait organiser et coordonner les actions de prévention, d'éducation et de promotion de la santé. Le premier point d'étape est prévu en septembre prochain.

. Les projets de réaménagement des Rives de l'Orne et de ZAC Gardin impliqueront l'extension du stationnement payant dans les environs. Le tarif horaire sera fixé à 0,80€, et le stationnement limité à 150 minutes. Aux Rives de l'Orne, les rues Rosa Park et rue de la Gare (côté impair), le Quai Hamelin compris entre ces deux rues et l'avenue Mendès France seront payantes, comme les rues Fred Scamaroni et Jean de la Varende dans la ZAC Gardin.

. L'intérieur de l'église St-Georges du château de Caen sera réaménagé pour laisser place à un site d'accueil et d'informations touristiques. L'opération est prévue pour coûter 334 000€.

. Une esplanade au nom de S. Hessel. Le conseil municipal s'est prononcé pour donner le nom de Stéphane Hessel (1917-2013), ancien résistant, ambassadeur de l'ONU et auteur du manifeste "Indignez-vous !" à l'esplanade bordant le canal Victor Hugo, sur laquelle sont situés la salle de musiques le Cargö et l'Ecole des arts et médias (ESAM) et sur laquelle sera implantée la future Maison de la recherche et de l'imagination.

. La pépinière bientôt prête. L'ancienne salle des ventes de Caen (au 7/9 rue Mélingue) verra prochainement ses locaux accueillir une pépinière d'entreprises pour des artisans créateurs. Les deux derniers lots de travaux, qui concernent les menuiseries, ont été attribués au conseil municipal de lundi 25 mars à deux entreprises de Flers et Ifs pour un montant total de 130 000€. La pépinière devrait être inaugurée avant la fin de l'année.